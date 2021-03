Tecca: «Scudetto? La Juventus non può mettere in discussione l’Inter»

Massimo Tecca, ospite negli studi di “Sky Sport”, ha parlato della lotta scudetto che ieri ha vissuto una giornata molto importante con la sconfitta della Juventus in casa contro il Benevento che lascia i bianconeri a 10 punti dalla vetta occupata dall’Inter

MAI IN DISCUSSIONE – Tecca sostiene che la Juventus non possa mettere in discussione il primato dell’Inter: «In tutto questo frammento di stagione non abbiamo mai avuto idea di una squadra competitiva, se non quando i singoli si sono esaltati. Ci sono sempre iniziative singole, mai un complesso di squadra che potesse mettere in discussione l’Inter. Il distacco è pesante e ritengo non ci siano margini»

IL MILAN – Tecca parla anche del Milan: «La distanza è ancora lunga, ma la differenza è che l’Inter non ha ancora mostrato momenti di cedimento. Il Milan si è preso delle pause. Al momento la differenza di consistenza delle due squadre c’è»