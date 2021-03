Bologna-Inter, Mihajlovic non perde tempo: fissata la ripresa dei lavori

Bologna-Inter è la partita in programma subito dopo la sosta per le Nazionali (QUI le ultime sui convocati in casa nerazzurra), valida per la ventinovesima giornata di Serie A. La squadra di Mihajlovic, reduce dalla vittoria con il Crotone, inizierà la marcia verso la sfida domani

PREPARAZIONE – Bologna-Inter è la sfida in programma sabato 3 aprile alle ore 20.45, subito dopo la sosta per le Nazionali. La squadra di Sinisa Mihajlovic, reduce dalla vittoria in rimonta con il Crotone, inizierà domani pomeriggio la preparazione in vista del match con i nerazzurri di Antonio Conte. Intanto l’Inter nel pomeriggio si ritroverà ad Appiano Gentile dopo l’ultimo giro di tamponi, che ha rilevato una nuova positività nel gruppo squadra (vedi articolo).