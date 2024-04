Collovati: «Inter, ha vinto Ranieri. Difesa da rivedere. La causa è una!»

Inter-Cagliari termina 2-2 ma per Fulvio Collovati è Claudio Ranieri ad avere la meglio. L’analisi dell’ex calciatore con un focus sulla fase difensiva nerazzurra.

TROPPO ESPOSTA – Fulvio Collovati, ospite nello studio di “La Domenica Sportiva”, analizza quanto visto in Inter-Cagliari. Da doppio ex di Inter e Milan, però, l’opinionista parte col l’argomento più caldo, ovvero il derby del 22 aprile. Così l’ex calciatore: «Cosa vuol dire vincere lo scudetto nel derby? Domanda troppo difficile e la risposta lo è altrettanto. È quello che vorrebbero tifosi interisti per dare uno smacco alla tifoseria milanista. Può succedere, a patto che l’Inter nelle ultime due, tre, partite registri un po’ la frase difensiva. il gol lo fa sempre, anche oggi che non c’era Lautaro Martinez perché squalificato. Però in fase difensiva c’è qualcosa che non va. Questo perché partecipano tutti al gioco offensivo. Anche Bastoni, Acerbi, Pavard, che sono tutti difensori molto offensivi. Ed è questo che vuole Inzaghi, la partecipazione totale. Però in questo modo ti esponi. E oggi secondo me l’ha vinta Ranieri questa partita con i cambi».