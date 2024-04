Stramaccioni: «Inter? Manca un profilo per completare la squadra!»

L’Inter si è già mossa sul mercato assicurandosi due parametro zero di livello come Zielinski e Taremi. Secondo Stramaccioni, intervenuto a DAZN, crede che manchi qualcosa anche in difesa. Di seguito le sue considerazioni

PROFILO MANCANTE – L’Inter per la prossima stagione ha già fatto qualche mossa sul mercato, assicurandosi Piotr Zielinski e Mehdi Taremi, entrambi parametri zero. Secondo Andrea Stramaccioni, manca qualcosa in difesa: «Ovviamene parliamo di una squadra molto forte, io prenderei un grandissimo difensore centrale perché ha tante alternative nel pacchetto difensivo ma un grande difensore centrale completerebbe ulteriormente una squadra veramente forte. Io l’attaccante eviterei perché c’è una chimica bellissima tra Thuram e Lautaro Martinez e non andrei a muovere nulla. Sull’esterno destro sono bloccato perché sono pochi e chi ha gli alieni se li tiene stretti».