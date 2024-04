Pecci ironizza: «Pari del Cagliari? Fourneau mai internazionale con Infantino!»

Eraldo Pecci si sofferma sull’episodio più controverso di Inter-Cagliari: il gol del 2-2 rossoblù concesso dall’arbitro Fourneau. Proprio sul direttore di gara e il Presidente della FIFA Gianni Infantino, presente in tribuna accanto alla dirigenza nerazzurra, l’ex calciatore ironizza.

LEGATA AL DITO – Eraldo Pecci, ospite del salotto di “La Domenica Sportiva”, al termine di Inter-Cagliari dichiara: «Il Cagliari stasera ha giocato bene e ha meritato. Io non lo so quando vincerà lo scudetto l’Inter ma una cosa la so di sicuro. L’arbitro Francesco Fourneau non diventerà sicuramente internazionale dopo aver concesso il gol del pareggio al Cagliari. Considerando come esultava Infantino ai gol dell’Inter. Per cui secondo me il Presidente della FIFA se la legherà al dito con Fourneau». Così l’ex calciatore, ora opinionista di Rai1, sdrammatizza il furto subito dall’Inter nel finale col Cagliari facendo riferimento alla presenza in tribuna di Gianni Infantino, notoriamente grande tifoso nerazzurro.