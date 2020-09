Collovati: “Inter favorita sulla Juventus, se arrivano questi due. Il Milan…”

L’Inter potrebbe avere la meglio sulla Juventus, nel caso in cui chiuda “bene” il mercato. Lo dice l’ex difensore nerazzurro Fulvio Collovati, che nel corso dell’ultima puntata del programma di Rai 2 “La Domenica Sportiva Estate” ha fatto la griglia di partenza della Serie A che inizierà fra cinque giorni. E non ha escluso il Milan.

CHI AL VERTICE? – Fulvio Collovati prova a ipotizzare chi vincerà la Serie A: «È un’opinione personale. È chiaro che le due favorite sono Juventus e Inter: non scopro niente di nuovo. Poi metto come sorpresa il Milan, in seconda griglia, perché secondo me è la squadra che ha fatto il miglior mercato in questo momento. È una squadra che, secondo me, in fase offensiva è dipendente da Zlatan Ibrahimovic, ma tutto dipende dalla logica dei discorsi di mercato: se dovesse prendere Federico Chiesa potrebbe lottare anche per lo scudetto. Secondo me, tra Inter e Juventus, dovesse arrivare Arturo Vidal e non so se pure N’Golo Kanté potrebbe essere la favorita».