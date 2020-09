Caravello: “Lautaro Martinez-Barcellona? Più rinnovo! Messi non chiaro”

Lautaro Martinez non andrà al Barcellona, ma resterà all’Inter che proverà a raggiungere l’accordo per il rinnovo di contratto. È questa l’opinione dell’operatore di mercato Danilo Caravello, intervistato dal sito “TuttoMercatoWeb”.

TRATTATIVA DA ESCLUDERE – Per Danilo Caravello il Barcellona non riuscirà a strappare all’Inter i servizi di Lautaro Martinez: «Credo più a un rinnovo. La situazione di Lionel Messi, suo grande sponsor, non è ancora chiara. Il Barcellona deve prima liberarsi degli ingaggi più pesanti come Luis Suarez e Arturo Vidal. Oggi non è un’operazione semplice».

