Vidal-Inter, ultima querelle col Barcellona. Non arriva gratis? – Rai

Vidal-Inter, ultima querelle col Barcellona. Non arriva gratis?

Vidal all’Inter non è più in discussione, come raccontato innumerevoli volte in questi ultimi giorni (vedi articolo). Secondo Ciro Venerato, in collegamento per “La Domenica Sportiva” su Rai 2, c’è però la possibilità che i nerazzurri paghino una cifra minima al Barcellona. Questo per accelerare la trattativa.

SI FA PAGANDO? – Di dubbi che Antonio Conte ritrovi il centrocampista cileno, già avuto alla Juventus dal 2011 al 2014, non ce ne sono più. Si attende di sapere quando sarà ufficiale, e secondo Ciro Venerato la ratifica del trasferimento non dovrebbe tardare ad arrivare. Ecco le sue parole: «Possiamo praticamente annunciare l’acquisto di Arturo Vidal. Attendiamo soltanto il comunicato dell’Inter, che potrebbe arrivare entro metà settimana. Sono ore decisive: Vidal ormai ha fatto tutto con l’Inter, un biennale da sei milioni di euro più bonus. Si è praticamente svincolato in queste ore dal Barcellona, rinunciando allo stipendio, però vuole alcuni bonus che erano stati promessi dal presidente del Barcellona, due milioni e mezzo. Poi c’è un’ultima querelle fra Barcellona e Inter, legata all’indennizzo: fra i cinquecentomila e gli ottocentomila euro potrebbero anche essere riconosciuti ai catalani, pur di accelerare i temi. Vidal ormai è dell’Inter, così come Matteo Darmian: due milioni e mezzo».