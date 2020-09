Vidal-Inter, ennesimo rinvio. Affare non in dubbio: il...

Vidal-Inter, ennesimo rinvio. Affare non in dubbio: il nuovo giorno – Sky

Arturo Vidal

Vidal all’Inter non è in discussione: il cileno sarà nerazzurro a breve. Il “problema” è quando: nel corso della giornata si è detto che era in volo verso Milano, ma la voce si è rivelata falsa (vedi articolo). Sky Sport, tramite Riccardo Re, annuncia come si chiuderà la trattativa.

SI FA, TRANQUILLI – Non ci sono dubbi su Arturo Vidal all’Inter, nonostante il “mancato” viaggio. Così Riccardo Re su Sky Sport 24: «Ogni ora è buona, perché in Spagna già da ieri iniziavano a imbarcarlo. C’è chi ha detto che è partito, è arrivato e fa domani le visite, proprio perché c’è questa voglia di anticipare i tempi. La trattativa però è imminente, a giorni ci si attende che possa sbloccarsi e si sbloccherà. Resta solo da capire quando, molto probabilmente il giorno è domani perché Vidal possa firmare l’attesissima rescissione col Barcellona. Poi farà la valigia, prenderà l’aereo, arriverà a Milano e farà le visite mediche con l’Inter. Non è un mistero che ci sia l’accordo fra Vidal e l’Inter, Antonio Conte l’avrebbe voluto già dalle precedenti sessioni di mercato e a gennaio c’era l’insistenza ancora prima di Christian Eriksen. Probabilmente si sbloccherà domani, ma al momento non ci risulta che Vidal sia in volo».