CIES, top20 attaccanti in Europa: c’è la coppia dei sogni dell’Inter!

L’osservatorio del calcio CIES ha stilato la classifica dei 20 attaccanti, tesserati in Europa, che valgono di più sul mercato. Sono presenti anche Romelu Lukaku e Lautaro Martinez dell’Inter, unici due a giocare in Italia.

ORGOGLIO NERAZZURRO – Il CIES (Centre International d’Etude du Sport) ha pubblicato una classifica dei 20 attaccanti dal valore più elevato, tra coloro che giocano in Europa. L’attaccante più costoso del Vecchio Continente è Kylian Mbappé: il 21enne del PSG vale 259,2 milioni di euro, secondo l’osservatorio francese. Medaglia d’argento per Raheem Sterling del Manchester City (194,7 mln). Chiude il podio Jadon Sancho del Borussia Dortmund, il cui cartellino vale 179,1 mln. Tra i primi 20 sono presenti anche due attaccanti dell’Inter. Al 16° posto troviamo Lautaro Martinez: secondo il CIES, il Toro vale 98,9 milioni, appena 0,2 in meno del connazionale Lionel Messi. Al 18° posto c’è invece Romelu Lukaku: il belga dell’Inter vale 90,3 milioni. Il suo valore è quindi aumentato già di 25 milioni rispetto al prezzo sborsato in estate dai nerazzurri per acquisirlo.

ORGOGLIO ITALIANO – Lukaku e Lautaro Martinez rappresentano un orgoglio anche per l’Italia. In questa classifica sono infatti gli unici due attaccanti di una squadra italiana. Cristiano Ronaldo, infatti, vale “appena” 62,8 milioni. Filtrando la classifica solo per nazione (a prescindere dal ruolo), la coppia dei sogni dell’Inter sale addirittura sul podio. Il primo posto infatti è occupato da de Ligt della Juventus (104,7 mln). Nella top10 tricolore sono presenti altri due nerazzurri, all’ottavo e al nono posto. Rispettivamente sono Nicolò Barella (67,2 mln) e Christian Eriksen (66 mln), entrambi con un valore nettamente superiore a quello riconosciuto dall’Inter in sede di mercato.

Fonte: football-observatory.com