Capello: “Lautaro Martinez un grande giocatore. Le sue qualitÃ …”

Capello: “Lautaro Martinez un grande giocatore. Le sue qualità…”

Condividi questo articolo

Fabio Capello, ex allenatore e attuale opinionista per “Sky Sport”, ha parlato in esclusiva ai microfoni del quotidiano spagnolo Mundo Deportivo, dove ha speso parole al miele per Lautaro Martinez, attaccante dell’Inter seguito con grande insistenza dal Barcellona.

QUALITÀ DA TOP – Fabio Capello non ha dubbi: Lautaro Martinez è un grandissimo attaccante. Intervistato dai microfoni del quotidiano spagnolo Mundo Deportivo, l’ex tecnico ha elogiato il giocatore argentino dell’Inter, seguito molto da vicino dalla stampa spagnola dal momento che continua a essere in orbita del Barcellona in vista della prossima stagione. Ecco le parole di Capello, specialmente per quanto riguarda le sue qualità: «Lautaro Martinez è un grande giocatore, è molto veloce nei movimenti, a smarcarsi e a tirare in porta. Anche se non è altissimo è bravo anche di testa, sa colpire perfettamente la palla. Non solo tira molto forte, ma calcia anche con qualità e in un modo in cui rende difficile ai portieri poterci arrivare. Sa cosa voglia dire fare gol, piega velocemente la gamba e non dà nemmeno il tempo al portiere di reagire quando arriva il tiro. Mi piace anche perché aiuta molto la squadra in fase difensiva. Pressa, corre e si sacrifica per il bene della squadra».

Fonte: Mundo Deportivo