Chiellini: “Pressione di Inter e Lazio? Corsa a cronometro! La Juventus…”

Chiellini – difensore e capitano della Juventus -, intervistato da “Sky Sport” dopo la vittoria sul Brescia, commenta il suo ritorno in campo a distanza di cinque mesi e mezzo. Messo da parte l’infortunio, l’obiettivo è vincere, tenendo a distanza Inter e Lazio

PRONTO AL RUSH FINALE – La Juventus può assistere a Lazio-Inter dalla vetta della classifica di Serie A. La vittoria sul Brescia segna anche il ritorno in campo del capitano Giorgio Chiellini dopo il grave infortunio di fine agosto: «Sono contento perché sto rientrando piano piano. La parte più brutta è finita, ora arriva il difficile. Il quarto d’ora di oggi è stata la scossa di energia di cui avevo bisogno e ringrazio tutti per questo. Adesso devo lavorare tanto e voglio aiutare i miei compagni per giocarci tutto. I miei compagni stanno bene, io vorrei solo riuscire a dare una mano adesso che arriva veramente il bello. Ritrovo una squadra prima in classifica, messa bene in Coppa Italia e con la Champions League da giocare. Devo ringraziare i miei compagni per questi cinque mesi e mezzo. Adesso è difficile e lo sapevamo. Io spero di dare una ventata di entusiasmo e freschezza a chi ha giocato tanto, anche perché a un certo punto serve. Proverò a dare questo. Abbiamo un mese pieno prima della sosta dove c’è già un crocevia importante per il nostro anno. La pressione di Inter e Lazio sulla Juventus? Bisogna fare una corsa a cronometro, poi le altre squadre le vediamo alla fine. L’importante è fare punti a prescindere da chi è seconda o terza. Siamo tutte lì. Sarà anche più bello per gli spettatori, ma non dobbiamo pensare agli altri bensì solo a noi stessi». Queste le dichiarazioni di Chiellini al termine di Juventus-Brescia di Serie A (vedi tutti i risultati).