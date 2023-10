Chiellini: «Inter la più forte negli ultimi tre anni. D’accordo con Allegri»

Chiellini indica l’Inter come la miglior squadra in Serie A, pur essendo appaiata col Milan in testa alla classifica. L’ex difensore dà ragione ad Allegri sul valore della Juventus, in un’intervista rilasciata a Planetwin365.news.

UNA CONTRO L’ALTRA – Giorgio Chiellini dall’esterno guarda la Serie A: «Le grandi stanno avendo un percorso abbastanza lineare, con delle difficoltà per tutti ma quello era abbastanza prevedibile. Credo che, però, le favorite siano sempre le stesse. A mio avviso, la squadra più forte negli ultimi tre anni a livello di rosa è l’Inter, anche se in campionato le è mancata quella continuità che è riuscita a trovare nelle coppe. Nonostante i cambi necessari per la sostenibilità, riesce comunque ad avere una rosa importante. La Juventus è una squadra giovane, col massimo rispetto sono d’accordo con il pensiero di Massimiliano Allegri sul fatto che Napoli, Inter e Milan sulla carta abbiano qualcosa in più».