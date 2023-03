Cesari: «Tocco di Rabiot? Immagine molto chiara! VAR ha immagini»

Graziano Cesari stagli studi Mediaset di “Pressing” ha parlato del clamoroso tocco di mano di Adrien Rabiot sul gol della Juventus.

DA ANNULLARE – Graziano Cesari ritiene sia un chiaro tocco con il braccio da parte di Rabiot: «Ci sono diverse immagini e si può tranquillamente e giudicare, non è vero che il VAR non ha immagini. Chiffi aspetta quattro minuti, Barella ha un colloquio con il direttore di gara dicendo che ci possono essere due tocchi di mano. A me sembra che l’immagine sia molto chiara. C’è il tocco di braccio di Rabiot? Il secondo braccio di Vlahovic non conta perché ritrae il braccio. Per Chiffi vale quello che il VAR decide».