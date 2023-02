Cesari: «Orsato tre volte in cinque anni con l’Inter, ma bravissimo il VAR»

Orsato è tornato ad arbitrare l’Inter per la terza volta negli ultimi cinque anni. Dopo la partita di Bologna l’ex direttore di gara Cesari, da Pressing Serie A su Italia 1, valuta l’operato in campo e al VAR.

PROMOSSO – Per Graziano Cesari bene Daniele Orsato, nonostante le polemiche che hanno accompagnato la designazione: «La terza apparizione con l’Inter dopo cinque anni arriva a Bologna. Prima di tutto vorrei fare i complimenti al VAR Valerio Marini, bravissimo nella situazione al 12′ del gol annullato a Musa Barrow. Non è facile richiamare Orsato al monitor, bisogna essere molto decisi. Poi la visualizzazione temporale di tutte le immagini mostrate al direttore di gara: bravissimo. Prima cosa: mano di Matteo Darmian, non punibile dal regolamento. Il pallone scagliato da Lewis Ferguson tocca un’altra parte del corpo e il movimento è congruo, non va mai verso il pallone. La posizione di Nicolas Dominguez sul tiro di Barrow: impatta sicuramente sul tentativo di parata di André Onana. Interferisce perché si sposta dalla traiettoria del pallone: inevitabilmente gol da annullare. Bravissimo».