Collovati duro: «Inter inspiegabile, molle! Inzaghi? Due cose imperdonabili»

Collovati molto critico nei confronti dell’Inter e dei numeri disastrosi in campionato con sette sconfitte e il meno 18 dal Napoli. L’ex nerazzurro poi si concentra su Inzaghi. Le sue parole alla Domenica Sportiva.

INSPIEGABILE − Collovati duro contro i nerazzurri: «Non è possibile e inspiegabile che l’Inter perda punti contro squadre nettamente più inferiori. Successo anche lo scorso anno con 7 punti in 7 gare. Quello che succede all’Inter è inspiegabile. Il primo tempo di oggi è stato senz’anima, la squadra era senza voglia e molle. Inconcepibile per una rosa del genere, che si permette di lasciare fuori i Dzeko e i Barella. In trasferta è una squadra che non va. Sette sconfitte sono tantissime. È un limite non avere la continuità. L’Inter perde in casa con l’Empoli, perde col Bologna, pareggia col Monza e pareggia con la Sampdoria penultima. Inzaghi poi si ostina a fare sempre la difesa a tre, non cambia mai. A Inzaghi dal punto di vista dei trofei, a Inzaghi non puoi imputare nulla, ma i tifosi non gli perdonano i 18 punti e il campionato regalato al Milan lo scorso anno».