Inter, andamento dei prestiti: incubo Brazao! Males ribalta tutto

Molti giocatori di proprietà dell’Inter sono protagonisti di prestiti nei principali campionati europei. Ben tre giocatori trovano il gol nell’ultimo turno. Esordio da incubo invece per Brazao.

RIEPILOGO PRESTITI – Partiamo dalle note dolenti per raccontare le ultime prestazioni dei giocatori di proprietà Inter attualmente in prestito. In Serie B Gabriel Brazao trova la prima presenza con la maglia della SPAL. L’esordio arriva però dalla panchina. Perché il giovane portiere brasiliano subentra al titolare Enrico Alfonso (altro prodotto del vivaio Inter) al 72′ della sfida col Genoa. E nei successivi 18 minuti subisce tutti i gol della sfida, che si chiude sul 3-0. Uno dei quali viene segnato da Eddie Salcedo, altro talento di proprietà nerazzurra. Per il giovane italo-colombiano si tratta della prima rete con la maglia del Genoa. Sempre in Serie B arriva il gol numero 8 della stagione di Samuele Mulattieri. Ma è inutile nella sconfitta casalinga (3-4) del suo Frosinone contro il Parma. All’estero, invece, torna sul tabellino dei marcatori Darian Males. Il giovane fantasista del Basilea prima accorcia il punteggio, e poi serve l’assist per il 2-2 in rimonta sul Lugano. Infine, arrivando in Serie A, Lorenzo Pirola stravince il confronto con l’ex compagno Stefano Sensi nel 3-0 della Salernitana sul Monza.

Prestiti Inter: tutte le prestazioni del weekend

ANDREA PINAMONTI (A) – Lecce-Sassuolo 0-1: in panchina, subentra al 61′

STEFANO SENSI (C) – Salernitana-Monza 3-0: titolare, sostituito all’intervallo

VALENTINO LAZARO (C) – Juventus-Torino : indisponibile per infortunio

MARTIN SATRIANO (A) – Empoli-Napoli 0-2: titolare, sostituito al 77′

FRANCO CARBONI (D) – Salernitana-Monza 3-0: in panchina

LORENZO PIROLA (D) – Salernitana-Monza 3-0: titolare, 90′ in campo

ANDREI RADU (P) – Lorient-Auxerre 0-1: titolare, 90′ in campo

LUCIEN AGOUMÉ (C) – Ajaccio-Troyes 2-1: titolare, 90′ in campo

FILIP STANKOVIC (P) – NEC-Volendam 3-0: titolare, 90′ in campo, 3 gol subiti

GAETANO ORISTANIO (A) – NEC-Volendam 3-0: titolare, 90′ in campo, 1 ammonizione

ZINHO VANHEUSDEN (D) – AZ-Cambuur 2-1: non convocato

SAMUELE MULATTIERI (A) – Frosinone-Parma 3-4: titolare, sostituito al 78′, 1 gol

GIOVANNI FABBIAN (C) – Reggina-Modena 2-1: squalificato

GABRIEL BRAZAO (P) – Genoa-SPAL 3-0: in panchina, subentra al 72′, 3 gol subiti

MARCO POMPETTI (C) – Südtirol-Palermo 1-1: in panchina

EDDIE SALCEDO (A) – Genoa-SPAL 3-0: in panchina, subentra al 66′, 1 gol, 1 ammonizione

SEBASTIANO ESPOSITO (A) – Brescia-Bari 0-2: in panchina

DARIAN MALES (C) – Lugano-Basilea 2-2: titolare, 90′ in campo, 1 gol, 1 assist

FACUNDO COLIDIO (A) – Belgrano-Tigre 0-2: titolare, sostituito al 74′