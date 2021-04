Cesari – ex arbitro e attuale moviolista per ‘Sport Mediaset’ – a “Pressing Serie A” su Italia 1 analizza gli episodi da moviola di Napoli-Inter, evidenziando l’episodio imbarazzante vissuto dall’arbitro Doveri prima di punire de Vrij

ERRORE (POI) CORRETTO – Un curioso dettaglio di Napoli-Inter viene fatto notare da Graziano Cesari: «L’episodio più discusso all’81’ è il rigore concesso e poi tolto al Napoli tramite VAR. L’arbitro Daniele Doveri non riesce a vedere chiaramente cosa succede in campo perché inciampa in Fabian Ruiz, ma dà il rigore perché quando si rialza vede solo Piotr Zielinski a terra. Una situazione imbarazzante per un fischietto. Poi alza la mano per segnalare il fuorigioco sulla fiducia. Ci mette pochissimo al monitor per correggersi, perché non c’è fallo: l’intervento di Stefan de Vrij è assolutamente corretto. C’è onestà intellettuale da parte del direttore di gara, che cambia opinione. L’Inter si è arrabbiata in un’occasione, quando Doveri dà il vantaggio per fallo di Kalidou Koulibaly su Romelu Lukaku, senza ammonirlo dopo 8′ perché lo reputa giusto per il tipo di partita. Poi lo ammonisce al 37′, perché non poteva fare altrimenti». Questo il giudizio di Cesari, che conferma la nostra pagella (vedi moviola).