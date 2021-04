Moviola Napoli-Inter: Doveri bravo a cambiare idea su un rigore assurdo

Napoli-Inter ha avuto Daniele Doveri come arbitro della partita: questa la moviola dell’incontro valido per la trentunesima giornata di Serie A 2020-2021 e finito 1-1. Di seguito la valutazione del fischietto della sezione di Roma 1, dei suoi assistenti e degli addetti al VAR.

MOVIOLA NAPOLI-INTER, PRIMO TEMPO – Daniele Doveri voto 6. Salva la sua prestazione correggendosi al VAR dopo aver preso un abbaglio. All’11’ non chiede nemmeno rigore Lorenzo Insigne dopo un incrocio di gambe con Nicolò Barella: troppo poco per essere fallo. Al 27′ Matteo Darmian è in gioco sull’assist di Romelu Lukaku, quando poi salva Insigne in piena area, così come è tutto buono sulla traversa del belga due minuti dopo. Al 38′ primo giallo della partita, per Kalidou Koulibaly che stende Lukaku. Quattro minuti dopo manca una punizione dal lato destro appena prima dell’area, per un pestone di Mario Rui in caduta su Achraf Hakimi.

MOVIOLA NAPOLI-INTER, SECONDO TEMPO – Ammonito Matteo Darmian al 63′, per un fallo su Matteo Politano, stesso discorso per Diego Demme che entra da dietro su Nicolò Barella. A livello di episodi la partita scorre tranquilla fino all’81’, quando poi Doveri si inventa un rigore per il Napoli. Su incursione in area di Piotr Zielinski l’intervento di Stefan de Vrij in scivolata è perfetto sul pallone: mai fallo. Dopo un attimo in cui aveva indicato il dischetto l’arbitro alza il braccio, per segnalare un fuorigioco altrettanto inesistente. Il VAR lo porta al monitor, una volta stabilito che la posizione era regolare, ma ci vogliono pochissimi secondi per cambiare idea: semmai il fallo poteva essere del polacco (si riparte con palla scodellata). All’87’ Politano nega un contropiede all’Inter aggrappandosi ad Alexis Sanchez, giallo sacrosanto. E nell’ultimo minuto di recupero arriva pure per Hakimi e Kostas Manolas, a seguito di reciproche scorrettezze.