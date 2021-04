UFFICIALE – SuperLega, Borussia Dortmund e Bayern Monaco dicono no

Il Borussia Dortmund ha diramato un comunicato ufficiale annunciando il proprio no (e anche quello del Bayern Monaco) alla Superlega (vedi la nota ufficiale)

COMUNICATO – A seguire la nota ufficiale pubblicata sul sito del Borussia Dortmund sulla propria decisione (e non solo) sulla Superlega. “Lunedì mattina, il presidente del consiglio del Borussia Dortmund, Hans-Joachim Watzke, ha preso posizione sulla discussione sull’introduzione di una Super League europea.

“I membri del consiglio della European Club Association (ECA) si sono riuniti per una conferenza virtuale domenica sera e hanno confermato che la decisione del consiglio di venerdì scorso è ancora valida”, ha detto Watzke e ha aggiunto: “Questa decisione significa che i club vogliono per attuare la prevista riforma della UEFA Champions League. Era chiara l’opinione dei membri del consiglio di amministrazione dell’ECA che i piani per fondare una Super League fossero stati respinti “.

Watzke sottolinea anche che “entrambi i club tedeschi rappresentati nel consiglio di amministrazione dell’ECA, FC Bayern Monaco e Borussia Dortmund, hanno rappresentato il 100% di punti di vista congruenti in tutte le discussioni“”.

Fonte: BVB.de