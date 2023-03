Ceravolo: «Conte, in Italia Inter e Roma. Mi ha confidato una cosa»

Il futuro di Conte è ancora ovviamente un’incognita, avendo solo da ventiquattro ore risolto consensualmente il suo contratto con il Tottenham. Il dirigente Ceravolo, con un lungo passato alla Juventus, da Sportitalia mette in corsa Inter e Roma dall’Italia.

LA PREFERENZA – Così Franco Ceravolo: «Adesso Antonio Conte è una certezza, chiunque delle squadre che vogliono fare qualcosa di importante deve pensare a lui. Massimiliano Allegri merita di restare per il lavoro che sta facendo, io penso che Conte potrebbe prendere un anno sabbatico per tanti motivi. Lui mi ha confidato che vorrebbe restare in Italia, ci sono Inter e Roma. Ma se il PSG dovesse cambiare allenatore sarebbe un candidato assieme a Zinédine Zidane, al quale avevano promesso la nazionale francese e ha aspettato due anni prima che cambiassero parere confermando Didier Deschamps».