Bucchioni: «Conte turbato, fa valutazioni. Mi risulta difficile l’Inter»

Bucchioni non crede più di tanto a Conte come prossimo allenatore dell’Inter. In collegamento da Firenze nel corso di Sportitalia Mercato, il giornalista vede un’altra ipotesi come più probabile.

NON DI RITORNO – Enzo Bucchioni fa le valutazioni a ventiquattro ore dall’annuncio della risoluzione consensuale col Tottenham (vedi articolo): «Per quello che mi risulta Antonio Conte sta riflettendo anche se è il caso di prendersi una pausa. Mi raccontano che è rimasto turbato dalla scomparsa degli amici italiani e di Sinisa Mihajlovic, oltre all’operazione. Vediamo se vorrà rimettersi in gioco immediatamente o se aspetta un po’ di tempo, poi bisogna vedere come evolve la situazione di tante panchine. Poi Conte è uno che costa: faccio fatica ad accostarlo all’Inter, devi mandare via Simone Inzaghi e riprenderlo dopo che era andato via male. Se dovessi scommettere su uno direi la Roma: c’è una discussione da fare, con José Mourinho che non rinnova e non parla con la proprietà».