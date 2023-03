Prima Pagina IN Edicola: Inter, De Zerbi e Simeone. Asta Retegui

La ‘Prima Pagina IN Edicola’ anticipa i contenuti della rassegna stampa mattutina, ovviamente solo in relazione all’Inter. Di seguito, in anteprima, i titoli dei principali quotidiani sportivi nazionali che hanno già svelato la propria prima pagina nella versione cartacea in edicola.

CORRIERE DELLO SPORT

Retegui all’asta. I due gol in azzurro hanno scatenato il mercato: tutti vogliono Mateo. Piace all’Inter, vede l’Eintracht Francoforte ma tratta con la Lazio. L’attaccante al centro di un grande intrigo: per lui si muove il padre. Lotito al lavoro da tre mesi intorno a questa operazione ma i rivali sono tanti. Inter, l’ipotesi De Zerbi. Se Inzaghi fallisce, l’obiettivo è il tecnico del Brighton. Aprile decisivo per Simone: deve raggiungere le semifinali di Champions League e la finale di Coppa Italia. L’ex Shakhtar Donetsk è nel mirino anche del Tottenham per il post-Conte.

TUTTOSPORT

Da Conte a Tudor ribaltoni in vista. Antonio ora è libero: effetto domino sulle panchine. Se Allegri trova squadra, Igor può tornare bianconero. Inter: anche Simeone. Tutti vogliono De Zerbi.