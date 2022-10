Cecchi: «Onana titolare prima del Mondiale! Problema Inter in mezzo»

Stefano Cecchi, in diretta su Microfono Aperto, analizza la questione portiere, che in casa Inter continua a tenere banco. Secondo Cecchi, Onana sarà titolare presto. Poi, afferma che il problema dei nerazzurri non è sulle fasce, ma in mezzo al campo.

ONANA PRESTO TITOLARE – Questo afferma Stefano Cecchi, in diretta sulle frequenze di Radio Sportiva. Cecchi sembra giustificare Simone Inzaghi per la scelta di non lanciare subito Onana, che secondo il giornalista sarà titolare prima del mondiale: «Handanovic ha qualche colpa sui gol subiti nell’Inter. Tolto il penultimo match casalingo (contro il Torino, ndr) dove ha preso tutto, sta avendo difficoltà. Non è sbagliato centellinare l’inserimento di un portiere. Credo che Onana, prima della sosta per il mondiale, sarà titolare.»

PROBLEMI IN MEZZO AL CAMPO – Cecchi passa poi ad analizzare gli altri problemi dell’Inter. Secondo lui, le difficoltà dei nerazzurri passano principalmente da un’involuzione del centrocampo: «Il problema dell’Inter non sono le fasce. Certo, Hakimi e Perisic cantavano calcio, ma Dimarco ieri ha fatto bene. Dumfries, dalla parte opposta, ha buone qualità. Anche Bellanova ieri ha fatto intravedere delle qualità fisiche interessanti. Su Gosens non si riesce a capire perché non riesca a tornare ai livelli del giocatore ammirato con la maglia dell’Atalanta. Il problema vero dell’Inter è in mezzo al campo. Barella ieri ha fatto male e quest’anno sembra stia andando in contro a un’involuzione. Calhanoglu è corsico: appare e scompare durante la partita, ma soprattutto commette tante leggerezze, come quella sul primo gol della Roma. Brozovic non sta rendendo come l’anno scorso. Infine c’è Asllani, che ieri ha giocato benino e ha bisogno di tempo.» Così Cecchi conclude la sua analisi sul momento dell’Inter.