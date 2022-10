VIDEO – Dimarco: «Gli episodi ci girano a sfavore. Sconfitta immeritata»

Federico Dimarco, autore del momentaneo vantaggio nerazzurro nel match contro la Roma (gara terminata poi 1-2 per gli ospiti), commenta la sconfitta casalinga per mano della Roma. Il numero 32 nerazzurro sembra non capacitarsi della sconfitta dell’Inter, e sottolinea come gli episodi girino a sfavore. Poi, pensiero al Barcellona, partita in programma martedì 4 ottobre alle ore 21.00 a San Siro. Di seguito le parole di Dimarco ai microfoni di InterTv

Fonte: Canale ufficiale Club [Inter]