Inter-Roma 1-2, il tabellino della partita dell’8ª giornata di Serie A

Inter-Roma è terminata da pochi minuti con il punteggio di 1-2: questo il tabellino della partita valida per l’ottava giornata di Serie A 2022-2023.

FALLIMENTO TOTALE – L’Inter perde la quinta partita su dieci ufficiali. Ancora una volta il solito spartito: gol fatto, rimonta avversaria e sconfitta. Alla Roma bastano un paio di azioni per ribaltare l’incontro, con un errore difensivo a favorire Paulo Dybala (quello che in società in estate non hanno preso per tenere Joaquin Correa) e una punizione letta malissimo da una delle peggiori difese del campionato. In tutto questo il solito portiere che non para, il solito allenatore che fa cambi a caso sbagliando la lettura della partita e le solite scelte scriteriate nei momenti decisivi. Di questo passo si va dritti dritti nel baratro. Questo il tabellino di Inter-Roma.

INTER-ROMA 1-2 – IL TABELLINO

Inter (3-5-2): Handanovic; Skriniar, Acerbi, A. Bastoni (81’ Gosens); Dumfries (81’ Bellanova), Barella, Asllani (77’ Correa), Calhanoglu (77’ Mkhitaryan), Dimarco (88’ V. Carboni); Dzeko, Lautaro Martinez.

In panchina: Onana, Botis, Gagliardini, de Vrij, D’Ambrosio, Darmian, Zanotti, Stankovic.

Allenatore: Simone Inzaghi

Roma (3-4-1-2): Rui Patricio; Mancini, Smalling, Ibanez; Celik, Cristante, Matric, Spinazzola; Pellegrini (81’ Camara); Zaniolo (86’ Belotti), Dybala (58’ Abraham).

In panchina: Boer, Svilar, Shomurodov, Vina, Kumbulla, Bove, Zalewski, Volpato, Tripi, El Shaarawy.

Allenatore: Salvatore Foti (José Mourinho squalificato)

Arbitro: Davide Massa della sezione di Imperia (Passeri – Costanzo; Ghersini; VAR Mazzoleni; A. VAR S. Longo)

Gol: 30’ Dimarco (I), 39’ Dybala, 75’ Smalling

Ammoniti: Zaniolo, Mancini, Smalling (R), Asllani, Correa, Gosens, Barella (I)

Recupero: 3’ PT, 7’ ST