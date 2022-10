De Grandis: «Inter problemi in difesa clamorosi. Grande confusione»

Stefano De Grandis ha parlato dei problemi in difesa dell’Inter di Simone Inzaghi dopo la sconfitta della squadra nerazzurra contro la Roma.

PROBLEMI – Queste le parole di Stefano De Grandis, negli studi di Sky Sport 24, sull’Inter. «Si è spezzata la continuità di gioco dell’Inter. L’Inter non gioca più bene. L’Inter non gioca neanche quando passa in vantaggio. Neanche con l’Udinese, in cui per altro fa due cambi al 30′ quasi inspiegabili. Neanche con la Roma, in cui i cambi non li fa finché non va sull’1-2. C’è una difficoltà dell’Inter di gestione del pallone, di palleggio. Tanti errori di misura. È una squadra, secondo me, irriconoscibile che, per altro, ha dei problemi in difesa clamorosi come abbiamo vinto, per esempio, ieri nei due gol subiti. In uno su un’uscita sbagliata di Calhanoglu sbaglia Barella che si fa anticipare e comunque Bastoni in diagonale arriva davanti a Dybala e Dybala fa quel bellissimo gol. E nel secondo Skriniar pare un cugino col passaporto falso, non è lo Skriniar che abbiamo riconosciuto noi perché sul gol lo spiovente non ci va e lo prende Smalling e alla fine, non so se avete visto, l’uno contro uno di Abraham appena entrato. Noi Skriniar, abbiamo sempre detto, fortissimo nell’uno contro uno, correva male all’indietro finché Abraham l’ha messa fuori. Non è un’Inter gestibile e anche l’allenatore, che stimo, non sta facendo bene soprattutto nei cambi. Sono sempre cambi dettati o dalle ammonizioni e mai da una lettura della partita perché, se c’è una lettura di una partita, ieri non esce Asllani perché nel momento in cui esce Asllani, negli ultimi quindici minuti di gioco, se c’è una squadra che può fare gol è la Roma sfruttando le autostrade che si sono piazzate davanti per ripartire. Quindi grande confusione».