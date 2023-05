Cecchi: «Finale Champions League? Manchester City favorito! Ma l’Inter…»

Stefano Cecchi, sulle frequenze di Radio Sportiva, ha parlato dell’Inter finalista in Champions League contro il Manchester City

FIDUCIA – Queste le parole di Stefano Cecchi: «Finale? È favorito il Manchester City che ieri ha fatto una gara monstre. Ma l’Inter ha altro. Io avrei scelto il City rispetto al Real Madrid. L’Inter gioca come il City. Se fanno come ieri sera sono devastanti. Non li ferma nemmeno una Nazionale. ma quel tipo di partita non è facile da ripetere. Se l’Inter sa ripartire in contropiede, il 3-5-2 è adatto ad attaccare gli spazi. Il City è favorito ma perché non pensare che possa fare come tanti anni fa? Perché i nerazzurri non devono provare?. Coppa Italia contro la Fiorentina? Oggettivamente l’Inter è iper-favorita. Chi andrà all’Olimpico la prossima settimana sentirà di potercela fare».