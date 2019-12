Castellazzi: “Stramaccioni? Tecnico preparato, all’Inter sfortunato! Moratti…”

Stramaccioni è sulla bocca di tutti dopo la surreale esperienza in Iran, terminata forzatamente per via di problemi extra campo (vedi articolo). Luca Castellazzi, ex portiere dell’Inter, parla del tecnico e dell’esperienza condivisa in nerazzurro. Di seguito le sue parole negli studi di “Sky Sport 24”

RICORDO – Andrea Stramaccioni arrivò sulla panchina dell’Inter grazie a Massimo Moratti, che lo tolse alla Primavera per promuoverlo in Prima Squadra. In quella squadra era presente anche Luca Castellazzi, che parla così del tecnico romano: «Stramaccioni? È un allenatore molto preparato, all’Inter trasmetteva entusiasmo, si vedeva che aveva voglia di fare e di crescere. Ha avuto una grande occasione il primo anno, quando è entrato in corsa. Poi nel secondo anno, quando è partito da zero, aveva iniziato pure bene, poi è subentrata una buona dose di sfortuna. L’Inter aveva tanti infortunati, Stramaccioni ha dovuto giocare con 3/4 primavera titolari fissi ogni domenica. Poi Moratti decise di mollare, si percepiva l’idea di voler cambiare società. Stramaccioni comunque me lo ricordo molto preparato, aveva un ottimo rapporto con i giocatori. Era uno che parlava chiaro ed è già una cosa importante».