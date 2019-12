Kulusevski, attenta Inter: l’Atletico Madrid punta il gioiello dell’Atalanta

Condividi questo articolo

L’Inter deve stare attenta: su Dejan Kulusevski ha messo gli occhi l’Atletico Madrid. Stando a quanto riporta il Mundo Deportivo, il club spagnolo ha già puntato da tempo il talento dell’Atalanta. I nerazzurri si sono mossi per tempo: basterà a battere la concorrenza?

SOTTO OSSERVAZIONE – L’Inter si muove concretamente per Dejan Kulusevski, con l’incontro di ieri con l’Atalanta (vedi qua). Ma la Beneamata non è sola. Lo svedese in prestito al Parma ha attirato su di sé gli occhi di mezza Europa: i nerazzurri stanno facendo passi in avanti, ma non possono dormire sonni tranquilli. Dalla Spagna sono sicuri: l’Atletico Madrid ha messo gli occhi sul calciatore. Tanto che gli osservatori dei Colchoneros hanno più volte visionato il centrocampista.

MEZZA EUROPA – Stando sempre al Mundo Deportivo, oltre a Inter e Juventus, su Kulusevski ci sarebbero anche Liverpool, Bayern Monaco, Manchester City, Manchester United e, appunto, Atletico Madrid. I nerazzurri potrebbero essersi mossi in anticipo anche sapendo che la concorrenza per il 19enne è fittissima. Il quotidiano spangolo paragona le sue movenze addirittura a quelle di Arjen Robben. Insomma, Kulusevski sta conquistando tutti e non solo in Italia. Beppe Marotta riuscirà a battere la concocorrenza dei top club europei e dell’Atletico Madrid?

Fonte: MundoDeportivo.