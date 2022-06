Castellazzi: «Inter, tre acquisti di grande valore. In porta? Onana farà vice»

Luca Castellazzi, ospite negli studi di Sportitalia mercato, si è espresso sul mercato dell’Inter. Per quanto riguarda il portiere titolare, l’ex nerazzurro vota ancora Handanovic. Onana suo vice

MOSSE NERAZZURRE − Castellazzi discute del mercato dell’Inter: «Romelu Lukaku è un acquisto formidabile, complimenti alla dirigenza. Kristjan Asllani è un acquisto ottimo, giocatore di prospettiva che ha una buona visione di gioco e personalità. Henrikh Mkhitaryan è un altro giocatore di qualità, di pensiero, che può essere pericoloso anche in zona gol. L’Inter ha lavorato bene, poi dietro qualcosa si farà se dovesse andare via Milan Skriniar. Sul portiere, secondo me, è 50 e 50. Parte titolare Samir Handanovic con André Onana suo vice».