Bucciantini: «Lukaku-Inter, il ritorno non era semplice. Sa farsi perdonare»

Lukaku è tornato all’Inter e lo ha fatto a undici mesi dalla clamorosa decisione di chiedere la cessione al Chelsea. Bucciantini, ospite di Calciomercato – L’Originale su Sky Sport, parla del grande bis del belga.

LA REAZIONE – Marco Bucciantini vede vari significati dal ritorno di Romelu Lukaku: «L’Inter è una squadra che, in questi anni e in questi mesi di uscita da un momento difficile, sta restituendo molta della felicità di stare insieme. È stata la squadra che ha avuto più tifosi allo stadio quest’anno, è stata una squadra che ha avuto entusiasmo fino alla fine anche se la sorte non è stata ideale, perché hanno perso lo scudetto contro la squadra contro cui non avrebbero mai voluto perdere. Questo è stato un ritorno che sei mesi fa non era così semplice da organizzare, invece è stato bravo lui. Bisogna farsi perdonare, ma anche sapersi far perdonare. Lukaku ha rinunciato, è tornato in un posto dove stava bene e oggi ho visto delle scene di felicità».