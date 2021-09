Castellazzi: «Inter a basso ritmo. Quanto fai in Italia in Europa non basta»

Per Castellazzi è il ritmo ciò che ha fregato l’Inter nel pareggio per 0-0 di martedì contro lo Shakhtar Donetsk. L’ex portiere lo ha spiegato durante la trasmissione Sportitalia Mercato.

MANCATO QUALCOSA – Luca Castellazzi vede differenze fra Serie A e Champions League: «Sicuramente i ritmi sono stati più bassi. Lo Shakhtar Donetsk gioca bene e tiene il campo, bisogna fare i complimenti a Roberto De Zerbi perché quello che ha fatto vedere al Sassuolo lo sta facendo vedere in un palcoscenico più alto. L’Inter è andata a basso ritmo: poche occasioni all’inizio, poi alla fine due miracoli del portiere dello Shakhtar Donetsk. Quello che basta in Italia non basta in Europa: è indicativo tre volte con lo Shakhtar Donetsk e tre volte 0-0, vuol dire che non riesci a trovare quello che serve per vincere la partita».