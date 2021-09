Italia, oggi i convocati per la Nations League: dall’Inter prestito per il ritiro

L’Italia, durante la sosta per le nazionali di ottobre, sarà ospite dell’Inter. Oggi usciranno i convocati di Mancini per le Final Four di UEFA Nations League e la novità è che gli Azzurri si alleneranno ad Appiano Gentile.

OSPITI – Simone Inzaghi lascerà il posto ad Appiano Gentile a Roberto Mancini. No, ovviamente non si tratta di un clamoroso ribaltone sulla panchina dell’Inter, ma semplicemente di un… prestito del Suning Training Centre all’Italia. Oggi saranno resi noti i convocati della Nazionale per le Final Four di UEFA Nations League, con la semifinale contro la Spagna in programma mercoledì 6 ottobre alle 20.45 allo Stadio Giuseppe Meazza. Il raduno è previsto ad Appiano Gentile domenica sera, con l’Italia che rimarrà a Milano sino a dopo la semifinale (l’altra è Belgio-Francia). Poi si sposterà a Coverciano e, in base al risultato della prima partita, andrà nella sede della finale di domenica 10 ottobre. Quella per il terzo posto sarà all’Allianz Stadium di Torino (ore 15), quella per il primo sempre a San Siro (ore 20.45). L’Italia, durante questa sosta, non giocherà partite di qualificazione ai Mondiali.