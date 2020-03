Castellacci: “Ripresa allenamenti? Serve buon senso, tempi lunghi”

Enrico Castellacci, ex responsabile medico della Nazionale di calcio italiana, è intervenuto a “Tutti Convocati” sul tema della eventuale ripresa degli allenamenti delle squadre di Serie A in vista della ripresa del campionato

QUANDO RIPRENDERE GLI ALLENAMENTI? – Si discute in questi giorni di quando le squadre di Serie A potranno riprendere gli allenamenti, Castellacci vede numerose criticità ed è dubbioso che la situazione possa risolversi in tempi brevi: «L’ultima delle nostre preoccupazioni dovrebbe essere questa, ma mi sembra che stia mancando il senso civico e il buon senso. Cominciare oggi gli allenamenti porterebbe a un aumento dei contagi oltre che alla mancanza di uniformità in quanto ci sono squadre in quarantena che comincerebbero in ritardo. Oggi le date si stabiliscono per ottimismo perché vanno programmate, ma non c’è un’indicazione medica precisa, non c’è un virologo che ci dia un giorno preciso in cui ci si potrà allenare in sicurezza. Si va a tentoni, dobbiamo renderci conto che il picco non è ancora arrivato, poi dovrà esserci la graduale discesa e prima di ricominciare ci dovrebbe essere un periodo di stabilizzazione, quindi non vedo tempi molto vicini. Deve decidere la parte medica, ricordiamo che il medico della squadra di calcio è anche il medico del lavoro quindi ha la responsabilità su tutto lo staff».