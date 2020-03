VIDEO – Merlo: “Ora più che mai dobbiamo aiutare medici e infermieri”

Condividi questo articolo

Beatrice Merlo lancia un appello attraverso il profilo Twitter dell’Inter Women. La giocatrice nerazzurra invita tutti a essere solidali in questo momento di grande emergenza per il Coronavirus. Di seguito le sue parole

APPELLO – Beatrice Merlo si unisce al coro di chi in questi giorni sta invitando tutti a essere solidali con medici e infermieri: «Ciao a tutti. Ora più che mai dobbiamo fare un piccolo gesto di solidarietà per aiutare medici e infermieri a combattere questo virus. Se volete, andate sulla pagina Facebook dell’Inter per fare una piccola donazione all’Ospedale Sacco di Milano».