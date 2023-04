Cassano: «Le colpe sono di Inzaghi. Bastoni non sa marcare»

Antonio Cassano ritiene Simone Inzaghi il primo responsabile della situazione dell’Inter. L’ex calciatore sulla BoboTV accusa anche Alessandro Bastoni.

RESPONSABILITÀ – Per Antonio Cassano non ci sono dubbi sull’Inter: «Ci sono allenatori e allenatori, questi devono saper stimolare i giocatori. Quando perdi undici volte in trenta partita i calciatori hanno ovviamente colpe, però il mister ha fatto un disastro. L’anno scorso anche, ma questo peggio. La maggior parte delle colpe vanno a Inzaghi, se non dovesse vincere la Champions League va a casa. Se la vince è impossibile mandarlo via, significa che sei veramente forte se batti City o Real Madrid. Bastoni quando imposta è bravo, ma non è un grande difensore. Devi prima marcare, lui ha un buon piede per far partire l’azione ed è avvantaggiato dalla difesa a tre e dalla marcatura preventiva. Con Caldirola, con Bonaventura: gli ultimi due anni ha fatto tanta panchina, perché se succede qualcosa in area di rigore di sbagliato è sempre responsabilità di Bastoni, non sa marcare».