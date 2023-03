Cassano: «Ben venga Retegui in Italia. Pinamonti non è nessuno»

La convocazione di Mateo Retegui con l’Italia ha alimentato polemiche, soprattutto da Andrea Pinamonti. Antonio Cassano ha commentato sulla BoboTV la situazione.

FIDUCIA – Antonio Cassano non è affatto d’accordo con le polemiche su Mateo Retegui e parla dell’ex attaccante dell’Inter Andrea Pinamonti: «In ventidue presenze Pinamonti ha segnato quattro gol e fa la panchina spesso a Defrel. Non ha fatto bene con il Sassuolo, faceva panchina anche in Serie B, ma chi è Pinamonti per criticare le scelte di Mancini? A Benzema poteva dare fastidio la convocazione di Giroud con la Francia, l’ex Inter ha fatto 12 gol con l’Empoli e ora è buono? Ben venga Retegui all’Italia se segna due gol in due partite, nonostante sia oriundo. Noi abbiamo vinto un Mondiale con il grande Mauro German Camoranesi, Thiago Motta era un signor giocatore ed era fenomenale, mezzo italiano e brasiliano».