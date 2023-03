Palmeri: «Inter, calendario più difficile di tutti. Vincere essenziale»

L’Inter ha un calendario molto difficile da affrontare, la prossima avversaria sarà la Fiorentina. Tancredi Palmeri parla del match e della stagione nerazzurra in diretta con Sportitalia.

CALENDARIO – L’Inter è attesa da un calendario infinito, Tancredi Palmeri ne parla su Sportitalia: «Otto vittorie consecutive per la Fiorentina prima di questa partita. La sensazione di leggerezza della Viola non si è smarrita, nella pausa nazionali la squadra è stata meno toccata rispetto all’Inter. Sarà complicata per i nerazzurri. L’Inter è quella più esposta di tutte, è coinvolta in tre fronti inclusa la Champions League, quella che ti toglie più energie psico-fisiche. La Fiorentina punterà più sulla Coppa Italia, ciò che pesa per la squadra di Inzaghi è l’impegno difficile e la sfida di Coppa Italia con la Juventus. Il calendario è il più difficile di tutte le altre, ci sono ancora quattro scontri diretti da affrontare in campionato. Uno di questi sarà dopo il ritorno della semifinale di Coppa Italia. Vincere o meno con la Fiorentina potrebbe essere definitivo per entrare in Champions League, solo la Lazio prenderà vantaggio rispetto alle altre. Inzaghi vive sulle montagne russe, vincere è fondamentale per incanalarti sul binario giusto».