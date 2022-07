Carnevali: «Marotta un maestro. Inter, gran mercato se tieni Skriniar!»

Giovanni Carnevali in una lunghissima intervista al Direttore del Corriere dello Sport, Ivan Zazzaroni, l’Amministratore Delegato del Sassuolo ha parlato tra le altre cose anche del suo “maestro” Giuseppe Marotta, del mercato delle squadre di Serie A e non solo.

CESSIONE – Giovanni Carnevali, a casa con il Covid-19, annuncia la cessione di Gianluca Scamacca al West Ham, mesi fa seguito anche dall’Inter: «Sono a casa col covid, e per la seconda volta in pochi mesi. Pensa, il virus si è ripresentato proprio nei giorni in cui abbiamo dato Scamacca al West Ham: 36 più 6 di bonus e il 10 per cento sull’eventuale rivendita per Scamacca».

40 ANNI – Carnevali racconta la sua storia nel calcio e parla di Beppe Marotta, suo maestro: «Io 40 anni nel calcio? Fondai la Milanese, società dilettantistica. Il presidente era mio padre, Augusto, appassionatissimo di calcio. Poi nell’86 conobbi Marotta, che era al Monza. Ero riuscito a vendere tutti i giocatori della Milanese tranne uno. Due al Milan, uno all’Inter e così via. Beppe ne aveva presi un paio, io gli segnalai che il più forte era proprio l’invenduto. Fui talmente persuasivo da convincerlo ad accollarsi anche quello. Crescere accanto a Marotta è stato molto formativo, io ero una specie di team manager, ma mi occupavo anche di altro».

IN SERIE A – Carnevali parla in generale del mercato delle big citando anche l’Inter e il tormentone legato a Milan Skriniar: «La Juventus è quella che è migliorata di più, l’Inter se non perde Milan Skriniar parte alla pari, Romelu Lukaku un colpo pazzesco. Le altre sono dietro, anche se il Milan può confermarsi. C’è molto entusiasmo a Roma dopo l’arrivo di Dybala, siamo nel periodo in cui tutti si sentono più forti».

