Mkhitaryan, primi passi decisi in Lens-Inter: l’armeno adesso è più inserito

In Lens-Inter Mkhitaryan ha mostrato una netta crescita. Rispetto alle prime uscite l’armeno è migliorato sia come condizione fisica che per inserimento tattico.

INVERSIONE DI TENDENZA – Lens-Inter ha visto un deciso miglioramento da parte di Mkhitaryan. L’armeno nelle prime amichevoli era partito titolare come interno sinistro per l’assenza di Calhanoglu, ma non aveva dato grandi risposte. Era sempre apparso un po’ impacciato fisicamente e soprattutto poco inserito nel contesto tattico. Inevitabile per un giocatore appena arrivato, con compagni e indicazioni nuove. Nell’ultima amichevole i segnali invece sono stati diversi. Di netta crescita.

PROVA INCORAGGIANTE – Mkhitaryan col Lens è partito dalla panchina. Inzaghi infatti deve iniziare a dare minuti veri al titolare, Calhanoglu. Ma quando è entrato il numero ventidue ha dato spunti decisamente interessanti. Si è mosso di più e meglio, trovando giocate più veloci, fluide e anche quelle sgroppate verticali palla al piede che sono il suo marchio di fabbrica. La sua presenza offensiva è stata evidente, senza però far mancare la fase di non possesso da centrocampista. Un netto passo avanti, sia come condizione fisica che come inserimento tattico. L’armeno sta scaldando il motore per l’esordio in nerazzurro in campionato.