Caressa: «Per l’Inter meglio il quarto posto della finale europea!»

Caressa fa una scelta: l’Inter dovrebbe privilegiare arrivare fra le prime quattro, anche a costo di non andare avanti in Champions League. Durante Sky Calcio Club, il giornalista commenta le difficoltà della squadra di Inzaghi.

MALISSIMO – Fabio Caressa valuta le differenze: «L’Inter, tendenzialmente, ha un calo mentale dopo la Champions League. È normale che un giocatore si emozioni di più per un quarto di finale di Champions League, anziché una partita di campionato. Per la società l’obiettivo è il quarto posto: per la società Inter secondo me è l’obiettivo principale, per ragioni economiche. Piuttosto che arrivare in finale. Arrivo al paradosso che tra la finale di Champions League persa arrivando sesto e il quarto posto ma uscendo prima per la società può essere più importante questo. Fra il Monza e il Benfica sono due Inter diverse. Il pensiero della società non è stato trasportato nel gruppo, l’importanza della visione».