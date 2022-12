Caressa: «Lautaro Martinez rientra da campione, ma se i tre gol falliti…»

Caressa si è espresso sul Mondiale di Lautaro Martinez e sul rientro dell’attaccante argentino all’Inter. Toro campione ma, a detta sua, la metabolizzazione non sarà facile

RIENTRO − Le parole di Caressa sul tema ritorno giocatori post Mondiale: «Penso che la sbornia duri più a lungo, l’amarezza passa più velocemente. Lautaro Martinez? Arriva da campione. Se però quei tre gol sbagliati fossero stati fatali per la sconfitta dell’Argentina sarebbe ritornato in modo totalmente diverso. Dopo che hai vinto il Mondiale fai fatica a metabolizzarti subito in ottica campionato con immediata concentrazione».