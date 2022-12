Di Canio: «Lautaro Martinez? Boria al rientro, può mancare cattiveria»

Lautaro Martinez ha trionfato con l’Argentina al Mondiale. Il Toro, dopo i festeggiamenti, rientrerà a Milano per riprendere l’annata con l’Inter. Le parole di Di Canio a tal proposito

MOTIVAZIONI − Paolo Di Canio, in collegamento su Sky Calcio Club, ha detto la sua sul ritorno post Mondiale: «Le feste, si festeggia, ti senti superiore, Lautaro Martinez non è stato protagonista assoluto, può essere un buon segnale. Anche se puoi ritornare ancora con un po’ di boria e potrai avere qualche mancanza di attenzione e di cattiveria. Ma chi ha fatto male ha tantissime motivazioni e tensioni da mettere subito in campo».