Inter, andamento dei prestiti: 2 su 5 dal 1′, ma i 3 punti arrivano in panchina

Molti giocatori di proprietà dell’Inter sono protagonisti di prestiti in Serie B, giocando anche durante i Mondiali in Qatar. Nell’ultimo turno solo un giocatore trova la vittoria, ma rimanendo in panchina.

RIEPILOGO DEI PRESTITI – Poca gloria nell’ultimo turno di Serie B, che vede impegnati cinque giocatori di proprietà dell’Inter. Nell’anticipo tra Reggina e Bari si sfidano Giovanni Fabbian e Eddie Salcedo. Minutaggio diverso (79 minuti in campo per il centrocampista, 21 per l’attaccante) ma risultato uguale (0-0). Zero punti invece per Samuele Mulattieri, in campo 80 minuti in Genoa-Frosinone (1-0). E niente vittoria anche per Franco Carboni, che entra per un quarto d’ora soltanto nella sconfitta del Cagliari a Palermo. Sorride – parzialmente – solo Marco Pompetti. Il suo Südtirol torna corsaro da Cittadella, ma il centrocampista si gode i tre punti dalla panchina.

Prestiti Inter: tutte le prestazioni del weekend

SAMUELE MULATTIERI (A) – Genoa-Frosinone 1-0: titolare, sostituito all’80’

FRANCO CARBONI (D) – Palermo-Cagliari 2-1: in panchina, subentra al 75′

GIOVANNI FABBIAN (C) – Reggina-Bari 0-0: titolare, sostituito al 79′

MARCO POMPETTI (C) – Cittadella-Südtirol 0-2: in panchina

EDDIE SALCEDO (A) – Reggina-Bari 0-0: in panchina, subentra al 69′