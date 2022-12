Inter, ipotesi sponsor LeoVegas ma devono cambiare le norme! Le ultime – TS

L’Inter batte nuove strade dopo la rottura con Digitalbits per quanto riguarda lo sponsor di maglia. Secondo quanto riportato questa mattina da Tuttosport, ipotesi LeoVegas possibile ma serve cambiare le norme.

SPONSOR DI MAGLIA – L’Inter ha definitivamente chiuso con Digitalbits ed è alla ricerca di un nuovo sponsor di maglia. L’ipotesi LeoVegas è fattibile, ma solo se cambieranno le norme. La richiesta di cancellare il divieto alle sponsorizzazioni delle aziende di scommesse fa parte del documento varato venerdì scorso dalla Lega Serie A. È un’istanza avanzata più volte dal mondo del calcio da quando la legge è stata approvata nel 2018. L’Inter è tra i club che attendono con maggiore interesse gli sviluppi politici di questa vicenda. LeoVegas è un gruppo svedese che è stato nel recente passato sponsor principale del Brentford e del Norwich in Inghilterra. Il sito di scommesse è già sponsor dell’Inter, e nella recente tournée di Malta ha avuto il ruolo di sponsor nelle divise allenamento, ma con la dizione “LeoVegas.News“, relativa al sito di informazione. Un escamotage utilizzato da queste imprese per superare il divieto in vigore in Italia. LeoVegas però non è il solo, perché si aggiungono anche Binance e Hisense.

Fonte: Tuttosport – Stefano Scacchi