Mkhitaryan una garanzia per Inzaghi, altroché Vidal! Il giocatore più in forma dell’Inter – TS

Henrikh Mkhitaryan ha sorpreso tutti dopo il suo arrivo, ma soprattutto adesso durante la pausa per il Mondiale. Promosso a pieni voti anche nel ruolo di trequartista alle spalle di Edin Dzeko, è una delle certezze in vista della ripresa di campionato contro il Napoli. L’edizione odierna di Tuttosport questa mattina in edicola, inoltre, fa un paragone con Arturo Vidal.

UNA CERTEZZA – L’obiettivo della dirigenza era proprio questo: regalare un giocatore d’esperienza che permettesse alla squadra di fare il salto di qualità anche a livello di mentalità proprio nelle grandi notti europee. Henrikh Mkhitaryan è questo e anche molto altro, dato che fin qui in campionato ha sempre giocato facendo molto bene, anche al di sopra ogni aspettative visto che la stagione era zeppa di impegni ogni tre giorni. In pratica quello che non è riuscito a fare Arturo Vidal nella sua grigia parabola in nerazzurro. La sosta invernale ha permesso a Mkhitaryan di mettersi ancora più in mostra e di essere utile anche nel ruolo di trequartista dietro Edin Dzeko. Il che è un bel paracadute a sedici giorni dalla sfida con il Napoli considerato che là davanti Inzaghi ha tre punti interrogativi grossi così.

Fonte: Tuttosport – Stefano Pasquino