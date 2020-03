Capuano: “Serie A? Fine a giugno o mostri giuridici! UEFA…”

La Serie A è ferma al momento sino al 3 aprile, ma non è affatto certo che potrà riprendere fra tre settimane. Il giornalista Giovanni Capuano, in collegamento con “Sportitalia Mercato”, ha incrociato la ripresa del campionato con i tornei UEFA.

UNIFORMARSI CON LA SERIE A – Così Giovanni Capuano: «Credo che non sarà necessario attendere martedì, quindi i tempi dell’UEFA, per avere un chiaro segnale di quello che succederà nelle coppe europee e agli Europei. Basteranno poche ore e il quadro sarà completo e chiaro. Questa è una stagione anomala, drammatica, per il tempo che stiamo vivendo e che impone delle scelte che sono pesanti, sia dal punto di vista sportivo sia dal punto di vista economico. La NBA in un quarto d’ora ha deciso di sospendere la stagione, l’UEFA sembra essere arroccata a tutela dei propri interessi ma non è una posizione difendibile. Credo che anche la Premier League dovrà piegarsi alla situazione attuale, viviamo le prossime ore sapendo che andiamo di fronte a qualcosa di storico».

COME CHIUDERE? – Capuano parla del calendario: «Con lo spostamento degli Europei vedremo se riusciremo a terminare, all’inizio dell’estate, campionati e coppe europee. Sarebbe già un bel risultato, considerato che in questa situazione siamo privilegiati a vivere in anticipo quello che altri vivranno fra qualche settimana. La Serie A? A parte la possibilità di riuscire la stagione a fine giugno tutte le altre soluzioni partoriscono dei mostri giuridici. Non c’è nulla nelle norme, quindi ci sarà sempre qualcuno che legittimamente dirà che non va bene. A me sembra che la FIGC non si sia mossa male: ha detto di fare le proposte e valutare le idee. Il 23 (nel Consiglio Federale, ndr) sarà difficile trovare una soluzione, però continuo a pensare che in cima alla lista ci sia il rinvio degli Europei».