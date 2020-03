Arrigoni: “UEFA? Scandaloso quello che sta succedendo. Europei…”

L’UEFA al momento non ha deciso se rinviare Champions League, Europa League ed Europei, anche se potrebbe farlo oggi. Claudio Arrigoni, giornalista del quotidiano “La Gazzetta dello Sport”, ha criticato l’organo amministrativo del calcio europeo in collegamento con la trasmissione ­“Sportitalia Mercato”.

PERCHÉ NON FERMARE? – Claudio Arrigoni non capisce perché Champions League ed Europa League non siano ancora sospese: «Io trovo scandaloso quello che sta succedendo. Non c’è nessuna motivazione: in NBA ci hanno messo poco più di un quarto d’ora per decidere, non c’è nessun presidente che possa dire “Sei un pagliaccio”. Non capisco l’UEFA perché abbia questi tentennamenti, non capisco perché pure vari campionati internazionali, con quello che stiamo vivendo in Italia. È senza senso, magari con uno stop deciso e forte si riesce ad andare avanti, tipo spostando gli Europei».