Capuano: «Sanchez problema contabile per l’Inter! Ho una sensazione»

Giovanni Capuano, ospite negli studi di Sportitalia mercato, si è concentrato su Sanchez ormai prossimo a lasciare l’Inter (vedi le sue parole). Il giornalista ha una sensazione a riguardo

PROBLEMA − Capuano discute su Sanchez in uscita: «Per l’Inter Alexis Sanchez è un problema contabile, i quattro attaccanti li ha: Lautaro Martinez, Romelu Lukaku, Edin Dzeko e Joaquin Correa. Non si può permettere un quinto di questo livello economico. Lui fa queste dichiarazioni da ‘leone’, dice di voler vincere ancora. Il problema è trovare il punto d’incontro e secondo me non c’è così tanta distanza tra le parti».